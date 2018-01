Lavori in corso: mercoledì notte chiude la Statale 36

Anas ha fatto sapere che, per consentire i lavori di manutenzione urgente della linea elettrica, la carreggiata lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga", in direzione Colico, sarà chiusa dalle ore 21 di mercoledì 31 gennaio alle ore 5 di giovedì 1 febbraio 2018, dal km 44,400 (svincolo per Civate) al km 49,800 (possibilità di rientro da Lecco Bione via Ticozzi), nel territorio comunale di Lecco. Lungo il tratto interessato dai lavori saranno inoltre chiuse le rampe d'immissione da Oggiono-Civate, al km 45,800, e da Pescate, al km 49,100.

Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo le strade provinciali 639 e 583 e lungo la rete viaria comunale.