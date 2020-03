Statale 36, mattinata infernale: frana a Lierna e neve a Medesimo, strada riaperta verso nord

Sulla strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’ è stato chiuso a lungo chiuso il tratto, dal km 66,610 al km 66,800 in località Lierna in provincia di Lecco, in direzione Svizzera, per consentire la rimozione di materiale franato dai versanti sul piano viabile. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile: nella primo pomeriggio, intorno alle 12.30, il tratto verso nord è stato riaperto al traffico.

Maltempo: chiusa la Statale 36 a Madesimo

Inoltre, a causa di condizioni meteorologiche avverse, è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, tra il km 140,700 e il km 147,000 in località Teggiate Nuova nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio.

Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo.

(Nelle foto sotto, gli incolonnamenti di questa mattina)

