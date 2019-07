Statale 36: incidente a Civate, quattro persone coinvolte nel sinistro

Traffico in rallenamento, sulla Strada Statale 36, per un incidente avvenuto a Civate, in direzione nord (Colico). Quattro le persone coinvolte nel sinistro, nello specifico un uomo di ventinove anni, uno di trentasei, uno di sessanta e uno di settantaquattro; notevoli i disagi per chi è in viaggio verso Lecco: la coda si allunga dal luogo dell'incidente sino al nuovo ponte di Annone Brianza senza soluzione di continuità.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, chiamati a sincerarsi delle condizioni psicofisiche dei coinvolti, trasferiti in ospedale in codice verde.