Statale 36: incidente auto-moto nella "Monte Barro", soccorsi in azione

Incidente a metà mattina all'interno della galleria "Monte Barro", sulla Strada Statale 36. Un'automobile e una motocicletta sarebbero venute a contatto esattamente a metà della galleria che conduce verso nord (Colico), rendendo necessario l'intervento del personale di soccorso.

La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza-Urgenza (AREU) ha inviato sul posto, in codice rosso, un mezzo della Croce Verde di Bosisio Parini e uno della Croce Rossa di Galbiate, oltre a un'automedica, a una pattuglia della Polizia Stradale e a un mezzo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Due persone, un uomo di sessant'anni e una donna di sessantadue, sono state trasferite in codice verde presso l'ospedale di Erba. Come testimoniato dal codice d'accettazione, le loro condizioni fisiche non desterebbero particolare preoccupazione.