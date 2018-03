Statale 36, incidente nella galleria del Monte Barro: code e rallentamenti

E' stata portata, in codice verde, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco la donna di 35 anni coinvolta in un incidente avvenuto poco prima delle 13.30 all'interno della galleria Monte Barro sulla Strada Statale 36 (direzione Milano, ndr). L'automobilista, finita fuori strada e contro le pareti laterali, è stata soccorsa sul posto dal personale medico della Croce San Nicolò, supportata da un mezzo dei Vigili del Fuoco e da una pattuglia della polizia stradale.

Il flusso di mezzi in transito nella zona è stato logicamente rallentato dalla momentanea e parziale chiusura della carreggiata, resosi necessario per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza.