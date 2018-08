Statale 36 provvisoriamente chiusa ad Abbadia per mettere in sicurezza la strada dopo un incidente

Statale 36 provvisoriamente chiusa questa mattina, domenica, in direzione Milano nel territorio comunale di Abbadia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 57. Lo ha reso noto in comunicato Anas, raccomandando la massima attenzione a chi viaggia.

«Lungo la statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Milano, a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 57,000 - ha fatto sapere Anas verso le 10 - La carreggiata è chiusa per consentire l’intervento di eliminazione dell’olioliminazione dell'olio dal piano viabile». La tratta interessata dal disagio è stata dunque quella che si trova poco dopo l’ingresso da Abbadia in direzione attraversamento di Lecco, e un solo veicolo sarebbe stato interessato dall’incidente. Per eventuali necessità il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.