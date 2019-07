Statale 36: autoarticolato si ribalta all'altezza di Samolaco. Ferito l'autista

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mese sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, per il ribaltamento di un autoarticolato carico di legname in località Pozzo di Riva nel territorio comunale di Samolaco sulla Statale 36.

Come riportato dai colleghi di SondrioToday.it, è ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: il tir della ditta Copes di Verceia procedeva in direzione Colico carico di legname proveniente dalla Svizzera quando, per cause ancora da accertare, intorno alle 15.30, è finito nel fosso a lato della Statale.

Il conducente ferito, un 33enne, è stato affidato alle cure del personale 118 e trasportato, in codice verde, all'ospedale "Moriggia-Pelascini" di Gravedona.