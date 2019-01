Auto in panne sulla Statale 36: traffico rallentato verso Lecco

Traffico fortemente rallentato a Lecco a causa di un'autoveicolo in panne segnalato all'interno della carreggiata sud della Lecco-Valsassina, la Strada Statale 36 dir. La circolazione è stata a lungo (circa due ore) interdetta all'interno di quel tratto di strada, a partire dalle ore 16 alle 18 circa.

Disagi per gli automobilisti

Tanti i disagi per coloro che erano in viaggio sulla strade della città e non, che hanno dovuto subire ritardi nel loro percorso e sono stati ridestinati sulla vecchia Lecco-Ballabio.