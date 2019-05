Ponte di Annone, ci siamo: al via il varo della struttura in acciaio speciale

Il varo del ponte di Annone Brianza è entrato nella fase più attesa e delicata. Dopo aver risolto le criticità che hanno condizionato la prima fase dell'operazione, tecnici e ingegneri di Anas hanno ruotato la mastodontica struttura e stanno procedendo con il varo vero e proprio: a breve il nuovo cavalcavia sarà agganciato ai due pilastri ricavati a lato della Strada Statale 36; l'apertura è prevista per la fine di giugno, al termine delle operazioni secondarie (pavimentazione e via dicendo).

Il nuovo ponte di Annone

La struttura, composta da un'unica campata di 44 metri in acciaio, è stato costruita dalla C.O.E.ST. (Costruzioni e Strade) Srl di Potenza, azienda che si è aggiudicata l'appalto da circa due milioni di euro. Per tutta la durata del cantiere, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con il limite di velocità abbassato a 50 km/h in tutto il tratto interessato dall'area, con annesso divieto di sorpasso.