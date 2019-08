In contromano sulla Statale: ritirata la patente all'anziano automobilista

Ha percorso contromano una ventina di chilometri. Una manovra azzardata che per fortuna non ha provocato vittime o gravi conseguenze per gli automobilisti. E' successo nella serata di mercoledì 31 luglio quando un pensionato di 86 anni, dopo aver imboccato la superstrada a Bellano, in direzione nord, ha iniziato a percorrere in senso inverso, contromano, il tratto, diretto a Lecco.

Patente ritirata dalla Stradale

E l'Alfa Romeo sulla quale il pensionato viaggiava ha viaggiato per diversi chilometri, sfiorando le auto in transito. A dare l'allarme e informare la Polstrada di quanto stava accadendo sono stati proprio gli automobilisti di passaggio. Immediato l'intervento degli agenti che, con il fondamentale aiuto di un motociclista, sono riusciti a individuare il veicolo e fermarlo vicino a Lecco. L'uomo, è stato raggiunto a chilometri di distanza e all'86enne, oltre alla multa, è stata ritirata la patente.