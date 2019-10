Aggredisce i controllori di un treno e prova a rubare la pistola a un agente: arrestato

La Polizia Ferroviaria di Lecco ha arrestato un 20enne nigeriano per tentata rapina, violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo ha aggredito e minacciato personale di Trenord durante un controllo. L'uomo, estremamente aggressivo, è stato poi fermato dagli agenti e ha continuato a assumere atteggiamenti minacciosi e violenti anche nei confronti degli operatori. Inoltre il 20enne ha tentato di abbassare l'archetto della fondina a protezione dell'arma di un poliziotto lì presente, cercando di estrarla, ma il tempestivo intervento dei colleghi ha permesso che questo non accadesse.

Le altre operazioni in Italia

Sono stati 2,5 i chili di droga sequestrati, 26 gli arrestati, 216 gli indagati, 35.335 le persone identificate: è questo il bilancio dei controlli nell'ultima settimana della Polizia Ferroviaria. Durante la settimana è stata organizzata in tutto il territorio nazionale anche l'operazione "Oro rosso", per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, che ha permesso di recuperare oltre 14 t di metalli di provenienza illecita. Un nigeriano è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Milano Centrale perché trovato in possesso di oltre 2 chili di marijuana. Sempre nella stazione di Milano Centrale, è finito in manette un romeno che, a seguito di controllo in banca dati, è risultato avere a suo carico, oltre a svariati precedenti penali, un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Bari per associazione a delinquere di stampo camorristico.

A bordo treno, durante la sosta del convoglio nella stazione di Genova Piazza Principe, gli agenti hanno messo le manette ai polsi di un tunisino che nascondeva sotto la maglietta un calzino con all'interno 3 etti di cocaina. Arrestato alla stazione di Napoli Centrale un pregiudicato di 45 anni per sequestro di persona e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo ha creato il panico tra i viaggiatori a bordo del treno metropolitano per il suo comportamento alterato, poi ha bloccato la capotreno che era intervenuta nel tentativo di calmarlo, sequestrandola. All'arrivo alla stazione, gli operatori Polfer hanno liberato la donna e bloccato l'uomo. È finito in ospedale un agente della Polfer di Foggia, che è stato aggredito a bordo treno insieme agli altri operatori da un gambiano che viaggiava senza biglietto. L'uomo, trovato in possesso di un coltello, è stato ammanettato e dichiarato in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico e porto abusivo di armi. Alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale gli agenti Polfer hanno rintracciato una persona scomparsa da circa un anno dalla provincia di Terni. L'uomo, trovato senza documenti a bordo del treno proveniente da La Spezia, appariva smarrito e bisognoso di assistenza. Negli uffici di Polizia, è stato rifocillato e fatto visitare da personale medico e ha fornito agli operatori alcune indicazioni utili per risalire alla sua identità. Dai controlli sono emerse denunce di scomparsa presentate dal novembre 2018; inoltre, dalla scheda web della trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto', gli agenti hanno potuto trovare tutte le conferme alle dichiarazioni da lui rese e hanno immediatamente avvisato i familiari.

Un bambino cinese di 5 anni è stato rintracciato su un treno e riconsegnato ai genitori grazie al lavoro sinergico del personale Polfer di Firenze e di Roma. Il bambino era rimasto da solo a bordo treno presso la stazione di Santa Maria Novella, mentre i suo genitori erano riusciti a scendere. Gli agenti hanno preso contatti con il capotreno, che ha rintracciato il bimbo e l'ha preso in custodia fino all'arrivo del convoglio nella Stazione di Roma Termini, dove poi gli agenti lo hanno accudito fino all'arrivo dei genitori. Infine, a Napoli Centrale gli operatori Polfer hanno aiutato una donna in stato di gravidanza colta da doglie. Gli agenti hanno immediatamente avvisato il 118 e hanno assistito la donna negli esercizi di respirazione nell'attesa dei sanitari. L'arrivo in ospedale è avvenuto giusto pochi attimi prima che la bambina venisse al mondo. Sono stati 60 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 22 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità.