Effetti del Decreto: transenne in stazione, un solo accesso presidiato dalla Polfer

In tanti quest'oggi si sono domandati (numerose anche le segnalazioni giunte alla nostra redazione) perché fossero comparse le transenne davanti al sottopasso che congiunge Via Balicco alla stazione ferroviaria del capoluogo. La risposta ufficiale dalla Questura di Lecco è giunta nel tardo pomeriggio.

In riferimento al D.P.C.M. in oggetto, si comunica che dal pomeriggio odierno la Sottosezione Polizia Ferroviaria, su disposizione del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia, ha predisposto un unico accesso alla Stazione Ferroviaria di Lecco per vigilare sull’osservanza dei punti stabiliti nel D.P.C.M. richiamato; pertanto, gli accessi alla stazione dal sottopasso ferroviario che congiunge Piazza Lega Lombarda a Via Balicco sono stati momentaneamente transennati e la cittadinanza è inviata a transitare sulle vie laterali.

Analoghi controlli verranno effettuati a bordo dei vettori e nelle altre stazioni ferroviarie delle Provincia di Lecco e di Sondrio dal personale in servizio di vigilanza scalo e scorta treni.

