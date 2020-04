Anche a Dervio gli agenti di Polizia locale saranno armati

Storico a Dervio: la Polizia locale si arma. È un passaggio formale, come ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli, ma anche la fisiologica risposta di un comune che negli ultimi mesi è stato caratterizzato da una dura lotta alla microcriminalità, in particolar modo lo spaccio di stupefacenti, persino durante l'emergenza per il Coronavirus.

Sabato in Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento di Polizia locale che prevede che gli agenti vengano armati. «Bisognava adeguarsi ai colleghi di Colico, che sono armati, perché la Polizia locale associata deve avere uniformità - commenta Cassinelli - E visto che verranno istituiti anche servizi notturni. È importante perché abbiamo visto cosa è accaduto nella recente operazione dei Carabinieri nei boschi, quando è stato fermato un clandestino che possedeva una pistola. Se i cattivi sono armati, è meglio che anche i buoni siano attrezzati per rispondere a qualsiasi tipo di emergenza. Tengo a sottolineare che questo provvedimento è stato approvato con voto unanime del Consiglio comunale».

Il regolamento dovrebbe entrare concretamente in vigore entro la fine dell'estate. «I tempi sono da definire, vista l'emergenza in corso, perché i poligoni ora sono chiusi - conclude Cassinelli - Ma confidiamo che in un paio di mesi, se tutto andrà bene, riusciremo ad acquistare le armi, già inserite a Bilancio, e a provvedere all'addestramento degli agenti».