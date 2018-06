Bomba d'acqua si abbatte su Lecco: completamenta allagata via Don Luigi Monza

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta su Lecco e sul circondario nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 giugno, creando disagi in alcune zone della città. L'improvviso scatenarsi della perturbazione, durata lo spazio di dieci-quinidici minuti, non ha lasciato indenne la città: in via Don Luigi Monza, via che divide le zone di Bonacina, San Giovanni e Varigione, si è creato un vero e proprio allagamento, che ha reso complesso il passaggio dei mezzi in transito, costretti a proseguire a passo d'uomo.

Sul posto, per vagliare la situazione e la sua messa in sicurezza, si è portata in prima battuta una pattiglia della polizia locale di Lecco.

