Controlli della Stradale: sanzionati sette automobilisti per eccesso di velocità

Tra Domenica 11 agosto e il successivo lunedì la Sezione di Polizia Stradale di Lecco ha svolto attività di vigilanza stradale finalizzata alla prevenzione del fenomeno di guida con velocità non conforme ai limiti prescritti. Tale attività, orientata prevalentemente nei punti in cui, da segnalazione di altri utenti, si concentrano gli episodi di guida con velocità eccessive ha avuto finalità preventive soprattutto per ricordare che il monitoraggio del comportamento al volante in provincia è sempre attivo.

Le strade sulle quali si sono svolti i controlli, anche con apparecchi per la misurazione elettronica della velocità, sono state la SP58 nel territorio di Colle Brianza, la SP639 nel tratto malgratese dei distributori di carburante (km 48-49) in entrambe le direzioni, la SP342 al confine tra i territori di La Valletta Brianza e Sirtori e la SS36 nel territorio di Lierna.

Controlli positivi sulle moto

Per quanto concerne l'intento preventivo e dissuasivo del servizio, tra le centinaia di motociclette transitate, a nessuno dei conducenti è stata contestata la violazione dei limiti di velocità e il riscontro in termini di risultato sulla sicurezza stradale è quindi positivo.

Sono state invece contestate ben 7 violazioni di velocità (Art. 142 co. 8 CdS) ad altrettanti automobilisti, in gran parte in transito sulla SS36.

Contemporaneamente a tale attività preventiva è stato utilizzato il sistema di lettura targhe che ha permesso di intervenire su quattro veicoli che circolavano privi della prescritta revisione periodica e uno senza copertura assicurativa, sequestrato e trasportato con carro attrezzi come prevede la normativa.