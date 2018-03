Le strade chiuse e i cambiamenti viabilistici della settimana a Lecco

Il Comune di Lecco, come ogni week-end, ha reso noto l'elenco delle vie che saranno interessate da lavori nel corso della prossima settimana, e la cui viabilità potrebbe dunque subire modifiche.

VIA DON POZZI: tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio "Rigamonti-Ceppi" dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 11 marzo.

VIA ASPROMONTE: tratto all'altezza del civico 23a, parziale restringimento per lavori di riparazione perdita di fognatura, dal 12 al 13 marzo.

VIA VALSECCHI: tratto tra il civico 101 e il 119, totale chiusura per lavori di rinnovo rete idrica, dalle ore 8.30 del 12 marzo alle 18.00 del 6 aprile.

VIA CELESTINO FERRARIO: tratto all'altezza del civico 23, parziale restringimento per lavori di sostituzione tubazioni fognatura, dal 12 al 17 marzo.

VIA PERGOLA: tratto compreso tra via Cimabue e via Mons. Polvara, totale chiusura per transito trasporto eccezionale nella corsia nord dell'attraversamento cittadino, dalle ore 20 del 15 marzo alle 6 del 16 marzo.

VIA MARTELLI: tratto all'altezza n. 21, totale chiusura dalle ore 0.00 del 15 marzo alle 24 del 16 marzo per stazionamento di autogrù necessaria allo scarico di materiali per cantiere edile. In caso di maltempo il lavoro verrà eseguito dal 19 al 20 marzo.

VIA PARINI: tratto compreso tra via Nino Bixio e via Pietro Nava, e VIA PIETRO NAVA: tratto compreso tra via Parini e piazza Cermenati; PIAZZA CERMENATI: tratto carrabile compreso tra lungo lario Isonzo e via Pietro Nava dalle ore 19 del 17 marzo alle 5.00 del 18 marzo per festa "San Patrick day" (privati).

PIAZZA DELLA VITTORIA: dalle ore 11 alle 18 del 17 marzo totale chiusura per svolgimento manifestazione "Città a rovescio festa di primavera" (privati).