Smarriti ai Piani d'Erna: soccorsi due stranieri

Vigili del Fuoco in azione nella tarda serata di mercoledì 28 marzo per riportare a valle due escursionisi stranieri dispersi sui Piani d'Erna, dove si trovavano da qualche ora. I due hanno perso la strada durante la loro camminata, non trovando più la strada per tornare sul sentiero di ritorno. Sorpresi dal buio, hanno raggiunto il piazzale della funivia.

I soccorsi sono stati lanciati da un'amica di base a Milano, che ha contattato il numero unico per le emergenze e ha consentito l'invio sul posto di una squadra dei Vigili del Fuoco, entrata in azione verso le ore 23. I pomperi sono giunti sulla piazzola e hanno riportato a valle i due escursionisti, che poi sono stati trasferiti a Lecco.