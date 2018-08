Strappa la bici con violenza a un passante, giovane arrestato per rapina

In manette con l’accusa di rapina aggravata per aver sottratto in modo violento la bicicletta a un passante in zona LungoAdda. I fatti si sono verificati a Calolziocorte nel pomeriggio di sabato 4 agosto, quando i carabinieri della Stazione di via Mazzini hanno arrestato Abdoulie Barry, classe 1996, gambiano, irregolare sul territorio nazionale, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione alla zona lago del Parco Adda di Calolziocorte - più volte teatro in passato di episodi di microcriminalità - hanno individuavano in quell’area l’arrestato che brandiva un bastone all’indirizzo di un cittadino del Burkina Faso, operaio e residente nel Lecchese. Proprio a quest’ultimo, poco prima, nei pressi di un supermercato di Calolzio, il 22enne aveva "strappato" la bicicletta.

L’uomo arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Pescarenico a disposizione della Procura della Repubblica. Questa mattina il Giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo della dimora nel comune di Lecco.