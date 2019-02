Veicoli senza assicurazione o revisione: la Polizia "armata" con lo "Street Control"

Recentemente la fondazione ANIA ha donato l’apparecchiatura denominata "Street Control", con la quale il personale della Sezione Polizia Stradale di Lecco da qualche giorno ha iniziato ad effettuare controlli in tutte le fasce orarie e su tutte le direttrici stradali della Provincia di Lecco.

Detti controlli sono volti a ridimensionare il fenomeno sempre più frequente della circolazione stradale di veicoli sprovvisti di assicurazione o con termini per la revisione scaduti; infatti, l’apparecchiatura Street Control consente la rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in sosta ed in circolazione ed una conseguente istantanea verifica sulle banche dati nazionali.

Già scovati i furbetti

Già dai primi controlli su strada sono state rilevate molteplici infrazioni circa l’assenza della prescritta revisione con conseguenti contestazioni al Codice della Strada.