Stroncato da un infarto, muore in campeggio Maurizio Valsecchi: era stato gestore del rifugio Azzoni

Un infarto ha tolto la vita a Maurizio Valsecchi, 66 anni, per sedici anni gestore anni del rifugio Azzoni che domina il Resegone, guida alpina e membro della XIX Delegazione Lariana del Cnsas della Lombardia. Il malore fatale l'ha colpito mentre si trovava in campeggio in provincia di Cuneo con i membri dell'Uoei (Unione Operaia Escursionisti Italiani) di Lecco.

Purtroppo, sono stati inutili tutti i tentativi di rianimarlo: il malore improvviso si è manifestato durante un'escursione in bicicletta. A ricordare Valsecchi, che giusto in questi anni aveva ceduto la gestione del rifugio Azzoni al figlio Stefano, è stata, tra gli altri, la Società Escursionisti Lecchesi (SEL), che ha diramato una nota.

La SEL ricorda Maurizio Valsecchi

Oggi è' uno di quei momenti in cui è difficile trovare le parole giuste per salutare un grande amico, perché non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per ricordare l'uomo e l'amico, da quest'anno nostro apprezzato consigliere.

Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso .

Mancherà il tuo modo di vedere la vita è di affrontare il mondo, la tua serietà che diventava simpatia all'occorrenza, la tua determinazione e il tuo entusiasmo.

Siamo vicini a Stefano e a tutta la sua famiglia con un abbraccio.

Resti muto, non c'è un solo suono, come pietra di montagna.