Rubarono gioielli in una casa di Suello: scovati e denunciati nel Milanese i ladri

Nella giornata di martedì 25 settembre i Carabinieri della Stazione di Valmadrera hanno denunciato in stato di libertà un cittadino ecuadoregno 26enne residente a Sesto San Giovanni e una cittadina peruviana 27enne, residente a Cologno Monzese, già noti alle Forze di Polizia. L'accusa formalizzata con la denuncia depositata presso la Procura della Repubblica di Lecco è di furto aggravato.

Le indagini dell’Arma sono state avviate a seguito di denuncia di furto in abitazione verificatosi a Suello lo scorso 22 maggio 2018, dove erano stati rubati alcuni monili in oro.

L'attività investigativa svolta dall’Arma, con i tradizionali metodi della ricerca d'informazioni e di eventuali testimoni, supportata anche dall’esame delle immagini delle telecamere cittadine, ha consentito di individuare i presunti rei.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini volte a riscontrare la responsabilità dei denunciati in altri recenti furti consumati in Provincia.