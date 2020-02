Pezzo di tettoia si stacca da vecchio stabilimento, colpita auto in transito

Disavventura per un'automobilista lecchese intorno alle 14 in Via Provinciale nel territorio comunale di Suello. La donna, residente nel Lecchese, stava transitando con la propria vettura quando quest'ultima è stata colpita sulla parte anteriore da un pezzo di copertura staccatosi da un vecchio stabilimento, non è dato sapere se per le condizioni fatiscenti, per il forte vento o per entrambi.

Per fortuna né la donna né la sorella, che in quel momento viaggiava a bordo con lei, sono rimaste ferite nell'incidente. Il pezzo di tettoia, dopo avere urtato il parabrezza dell'auto, lesionandolo, si è frantumato sull'asfalto.

Le due donne, spaventate, hanno allertato la Polizia Stradale che è poi intervenuta sul luogo per escludere eventuali ulteriori pericoli.

Gallery