Valmadrera: è scomparsa suor Liliana Rusconi, missionaria in Africa per decenni

Cordoglio a Valmadrera. È mancata ieri a Bardello (VA), casa madre dell’Istituto Nostra Signora degli Apostoli Suor Liliana Rusconi (nome di battesimo Angela), missionaria per decenni in Africa, in particolare in Niger e Costa d’Avorio. Lascia i fratelli Aurelio e Andrea con le rispettive famiglie e i nipoti, mentre la sorella Suor Carla, missionaria in Burkina Faso, era già scomparsa nel 1995. I funerali, per volontà della stessa suora, si svolgeranno a Bardello dove rimarrà sepolta nel cimitero della comunità.

Il ricordo del sindaco Rusconi

«Partecipo al cordoglio della famiglia - commenta il sindaco Antonio Rusconi -. Conoscevo Suor Liliana sin da piccolo, per ragioni di parentela e rappresenta una delle nostre suore che ha donato la vita per i più deboli, lasciando come tante il cuore in Missione, in Africa in particolare. Suor Liliana, attraverso il fratello Andrea, aveva ricevuto nel 2017 il Premio Beppe Silveri per le Missioni per il suo impegno missionario».

