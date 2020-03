Cortenova, sversamento nel fiume Pioverna: «Serve tolleranza zero»

Preoccupante sversamento nelle acque del Pioverna, torrente che taglia in due la Valsassina. Nel pomeriggio di martedì Stefano Simonetti, presidente della Fipsas Lecco (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e assessore comunale al Territorio e alle Politiche ambientali del Comune di Ballabio: «In questi momenti è in corso uno sversamento nel fiume Pioverna a Cortenova, un autentico disastro - ha scritto -. Ho fatto denuncia All'ARPA, alla Provincia e alla Regione, domani segnalerò anche alla Procura della Repubblica di Lecco. Serve tolleranza zero contro questi sversamenti».

Secondo una prima analisi il liquido biancastro sarebbe olio chimico utilizzato per la fase di raffreddamento durante l'esecuzione di lavorazioni meccaniche come la tornitura.

