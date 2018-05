Sversamento di liquidi colorati nel lago, intervento di Polizia locale e Arpa

Sversamento di liquidi sospetti nel lago di Pescate. Nella giornata di oggi alcuni passanti hanno notato un colorito insolito, più azzurro del normale, nelle acque dell’Adda, a lato della passeggiata in località Torrette.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale verificando lo sversamento di liquidi insoliti e probabilmente inquinanti nel lago, liquidi fuoriusciti dalle tubazioni delle acque bianche. Gli agenti hanno quindi avvisato l’Arpa per tutti i rilievi del caso. Le acque sono state prontamente campionate e inviate al laboratorio di analisi. Il Comune ha poi fatto sapere che nel giro di un paio d’ore il responsabile dell'accaduto è stato individuato. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso. In passato casi analoghi si erano registrati anche nella vicina Olginate.

