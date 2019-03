Pescate, sversamento nel lago: «Metteremo mano a quello scarico»

Sversamento nel lago nel corso della mattinata di sabato 30 marzo a Pescate. Nulla di particolarmente preoccupante, lo premettiamo subito, dato che si trattava di acque bianche (prodotte dalla natura o usate dall’uomo al loro stato naturale), ma la macchia bianca ha comunque creato più di un interrogativo ai passanti.

De Capitani: «Metteremo mano a quello scarico»

Interpellato da LeccoToday sullo sversamento, il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha fatto sapere che, per l'appunto, si tratta di «uno scarico di acque bianche. E' uno di quelli che devo far verificare e sistemare, poichè è tutto rotto». Nel primo pomeriggio la macchia presente nel lago risultava non essere più visibile all'occhio nudo.