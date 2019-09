Taceno: grosso cervo rimane ferito con una recinzione, lo salvano i pompieri

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti nella mattinata di domenica a Taceno, intorno alle nove, per portare il richiesto soccorso a un cervo maschio adulto di grossa taglia che, nel tentativo di saltare una recinzione, è rimasto trafitto alla coscia dalla stessa.

Recinzione tagliata per liberare il cervo

Dopo l’arrivo sul posto del veterinario, che ha provveduto a sedare l’animale, i pompieri, entrati in azione usando un'autopompa, hanno provveduto a liberarlo tagliando la recinzione. L’animale è stato poi trasportato in una clinica veterinaria per le cure del caso.