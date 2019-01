Lungolario Piave: prosegue la potatura delle piante, disagi alla circolazione

Operai al lavoro, dalle prime ore del mattino di mercoledì 30 gennaio, per procedere con la potatura delle piante presenti sul lungolario Piave, sul marciapiede che conduce verso il benzinaio posto al confine nord di Lecco. Gli addetti della Colombo Group hanno proseguito con lo svolgimento del piano relativo al "verde" della zona: nei mesi scorsi, in altre zone del lungolago il volume degli alberi era stato in ridotto, visto il sopraggiungere della stagione fredda e la possibilità di stratempi in arrivo sul Lecchese.

Disagi al traffico

Nel tratto di strada interessato, in cui era in corso anche l'operazione di polizia di cui vi abbiamo dato conto, si sono verificati alcuni rallentamenti al traffico viabilistico. Nella zona, infatti, è stato istituito il senso unico alternato mobile, spostato di volta in volta in base al movimento della gru utilizzata per le operazioni di potatura.

