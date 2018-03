Taglio di piante, P72 a senso unico alternato per due mesi da Dorio a Piona

Taglio di piante sporgenti sulla carreggiata, disagi in vista per gli utenti della Provinciale 72 tra la località Crottino di Dorio e Piona di Colico. Il tratto di strada sarà interamente chiuso al traffico veicolare in orario notturno per quasi due mesi, da lunedì 9 aprile a venerdì 1 giugno dalle 23.00 alle 6.30.

Di giorno verrà istituito il transito a senso unico alternato attraverso un semaforo posto in corrispondenza dell'area del cantiere forestale. Il doppio senso di circolazione sarà ripristinato e tornerà alla normalità dalle 12 del sabato e nei giorni festivi sino alla successiva chiusura notturna.

Alberi di alto fusto sporgenti sulla carreggiata

La chiusura notturna sarà sospesa nelle notti del 16, 17, 18 e 19 aprile in concomitanza delle chiusure della SS36 da parte di Anas nel tratto Lecco-Trivio di Fuentes, mantenendo così transitabile la Provinciale 72.

Il provvedimento è motivato dalle richieste del Comune di Dorio alla Provincia di Lecco per la necessità del taglio urgente di piante da parte dei proprietari dei fondi confinanti con la P72 nel tratto in questione. Diversi, infatti, sono gli alberi alto fusto incombenti sulla sede stradale. La Provincia ha disposto dunque i lavori in orario notturno per limitare i disagi al traffico e garantire l'incolumità degli operai addetti al taglio delle piante.