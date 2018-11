Tamponamento sul Terzo Ponte, code e rallentamenti da Pescate verso Lecco

Code, rallentamenti e disagi questa mattina intorno alle 9 sul Terzo Ponte a Lecco. A causa di un incidente (dalle prime informazioni raccolte sul posto si tratterebbe di un tamponamento per fortuna non grave) il traffico diretto a Lecco ha subìto forti rallentamenti per circa mezz'ora.

Macchine incolonnate anche a Pescate, con veicoli fermi, oppure costretti a procedere molto lentamente dal centro del paese fino all'imbocco del Terzo Ponte che conduce verso l'attraversamento di Lecco. Stessa situazione per i veicoli in uscita dal tunnel del Barro. Il tamponamento si è verificato proprio poche decine di metri dopo la svolta d'ingresso da Pescate.

