Tentano di investire Carabinieri ai posti di blocco: arrestati

Arrestati per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Nella nottata di oggi, 23 febbraio 2020, i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno tratto in arresto un cittadino del Maghreb (pluripregiudicato) e un sudamericano, entrambi regolari sul territorio nazionale, per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, a bordo di una Fiat Panda, hanno forzato un primo posto di controllo nel comune di Dolzago e un secondo a Pescate, dove i Carabinieri, fatti oggetto di tentativo di investimento, hanno anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco.

La Fiat Panda ha proseguito la propria corsa fino al Rione di Germanedo di Lecco, dove l'autista e il passeggero hanno abbandonato il mezzo, venendo fermati e tratti in arresto dai militari.

Il conducente del veicolo, colpito in modo non grave da un colpo d'arma da fuoco esploso in Olginate, è stato trasportato all'Ospedale di Lecco, mentre il passeggero è stato associato alla Casa Circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per chiarire la vicenda.