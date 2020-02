Scrive il messaggio d'addio su Instagram e va sul ponte Kennedy: giovane salvata in extremis dai poliziotti

Intorno alle tre di pomeriggio di giovedì 13 febbraio, su segnalazione della Sala Operativa, un equipaggio della Squadre Volanti della Questura di Lecco si è portato con urgenza in prossimità del ponte Kennedy, per cercare una ragazza che, stando a quanto riferito alla Centrale, avrebbe manifestato l'intento di togliersi la vita.

L'addio su Instagram, poi intervengono i poliziotti

La giovane, di origine asiatica e poco più che maggiorenne, aveva pubblicato un messaggio d'addio sul proprio profilo social di Instagram che lasciava trasparire l'intenzione di compiere l'estremo gesto. Gli agenti, giunti repentinamente sul posto indicato, si sono accorti, effettivamente, della presenza di una ragazza in procinto di scavalcare le protezioni del ponte. Prontamente e senza alcun indugio gli operatori della Volante si sono avvicinati e, riuscendo a trattenere la ragazza per il vestiario e per una gamba, hanno impedito alla stessa di lanciarsi nel fiume Adda.