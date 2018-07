Osnago: tenta il suicidio buttandosi nel vuoto, ma si ferisce sulle rotaie

Avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi da un cavalcavia, ferendosi sulle rotaie e interrompendo la circolazione ferroviaria della Lecco-Carnate-Milano. Poco dopo lo scoccare delle ore 15, infatti, un giovane di soli diciannove anni, parrebbe straniero, si è lanciato nel vuoto dal ponte di Osnago, scavalcando la recinzione posta a lato del tratto di strada che conduce verso Lomagna.

Caduto sulle rotare, il giovane è stato raggiunto dai soccorsi, contattati con urgenza dagli automobilisti in transito. Una volta arrivati sul posto, i sanitari della Croce Bianca di Merate hanno trovato il 19enne ancora in vita e hanno tamponato le lesioni prima del trasporto, su un'ambulanza, presso l'ospedale "Mandic". In loco anche una camionetta dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate; sulla vicenda indaga la polizia locale.

Il messaggio di Trenord

Si informano i signori viaggiatori che tra le stazioni di Calolziocorte-Olginate e Carnate-Usmate la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa per presenza estranei nelle vicinanze della sede ferroviaria. Sono in corso gli accertamenti delle autorità di pubblica sicurezza.