Maltempo. Si mobilitano anche i tifosi del Lecco: «Non rimaniamo indifferenti»

Mercoledì mattina Valsassina e Dervio, comune dell’Alto Lago lecchese, sono stati colpiti dall’emergenza maltempo, che ha riversato un fiume di fango sulle strade e ha portato oltre ottocento persone lontano dalle loro abitazioni per i rischi legati alla diga di Premana. Pesanti i disagi ed enormi i danni causati soprattutto dal fiume Varrone. Come fatto sapere dal sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, è stata disposta «la concentrazione di forze in punti specifici per risolvere le criticità puntuali. Abbiamo tanti volontari. Oggi pomeriggio arrivano altre squadre di protezione civile. Un gruppo di 15 operai da Galperti. Domani pomeriggio arriveranno anche 25 scout. Grazie a tutti per l'impegno e ai derviesi per la pazienza e dignità».

L'iniziativa dell'associazione "Blucelesti 1977"

Superata l’emergenza, rimane parecchio fango da spalare in tutta la zona colpita: per questo, l’Associazione “Blucelesti 1977” sta raccogliendo i nominativi dei volontari che prenderanno parte alle operazioni di pulizia.