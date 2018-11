Tir bloccato sulla via per Somana, liquido infiammabile in strada

È successo di nuovo. A distanza di poche settimane dall'ultimo episodio, nella tarda serata di giovedì un altro tir è rimasto incastrato lungo Via dei Partigiani, la strada che conduce a Somana.

L'autista avrebbe sbagliato strada, proseguendo a sua insaputa sulla ripida salita. Il mezzo pesante non è riuscito a tornare indietro, bloccandosi in una curva nella quale altri tir di queste dimensioni, purtroppo, negli anni sono rimasti incastrati. La strada è rimasta chiusa tutta la notte per favorire la rimozione del veicolo, con l'intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Il tir, nella manovra, ha perso parte del carico che trasportava. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi per recuperare fusti metallici da mille litri contenenti sostanze infiammabili, nella fattispecie inchiostri utilizzati per la serigrafia e formati da una miscela di cicloesanone, diacetonalcool, 2-metossi1-metiletilacetato e 2-butossietil acetato.

Uno di questi fusti, informano i Vigili del fuoco, si è rotto nella parte superiore, sversando il pericoloso liquido sulla strada. La perdita è stata contenuta utilizzando materiale assorbente. I fusti sono stati rimossi con l'utilizzo di una autogrù, attendendo un camion dell'azienda proprietaria che li ha recuperati. L'intervento è durato complessivamente dodici ore.

L'isolamento della frazione alta del paese per diverse ore ha suscitato reazioni di rabbia e sdegno nella cittadinanza di Somana: lo confermano le centinaia di commenti sotto i relativi post sulla pagina Facebook "Sei di Mandello se".

Il sindaco Fasoli: «È stata una lunga nottata»

Il sindaco Fasoli ha così commentato, sul suo profilo Facebook, l'operazione di rimozione e messa in sicurezza: «Nottata molto lunga. Un grazie ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, ai Carabinieri di Mandello, alla ditta Carcano, ai suoi dipendenti e alla società fornitrice del carico sversato in strada. Ultimamente troppi camion salgono da lì o si infilano in altre strade impossibili di Mandello (bisognerebbe capire cosa è cambiato...). Miglioreremo la cartellonistica e studieremo soluzioni con le aziende (come di recente abbiamo fatto con la Lafranconi silenziatori). Il grazie più grande ai cittadini che ci hanno fatto compagnia, a quelli che hanno compreso la situazione e a chi, alle 2 di notte, ci ha portato un caffè caldo... grazie davvero, di cuore».

