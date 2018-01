Galbiate, tir incastrato nel centro storico: al lavoro i pompieri

Vigili del fuoco al lavoro dalla tarda mattinata per liberare un tir rimasto incastrato in via Cavour a Galbiate, nel pieno centro storico del comune lecchese. Il procedere del mezzo pesante, evidentemente troppo grande per poter passare dalle strette strade del paese, è stato bloccato dalle mura degli edifici.

Chiamati ad intervenire, i pompieri hanno impiegato una ruspa per trascinare il tir fuori dalla strettoria. Sul posto si sono portati anche un po' di persone, incuriosite dal non comune evento.

