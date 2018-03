La foto del giovane Tommaso Garota premiata da Olympus: «Dedicata a Giarletta»

La Grignetta. Affascinante e, a volte, maledetta. A prevalere, questa volta, è la prima delle due opzioni. Merito del giovane lecchese Tommaso Garota, il cui scatto della Grigna Meridionale è stato selezionato da Olympus Europe per la periodica rassegna effettuata dalla famosa marca di apparecchiature ottiche e macchine fotografice sul suo canale Facebook.

Un riconoscimento prestigioso per il giovane lecchese, appassionato di alpinismo e fotografo, che ha volte ha voluto condividere i suoi scatti con LeccoToday. E al coro di complimenti a lui indirizzati ci vogliamo unire, anche leggendo il suo commento a margine della fotografia: «Quando mi hanno contattato per dirmi che avevo vinto il primo premio per il concorso a livello Europeo dell'Olympus Europe per la foto del mese di Febbraio "Sulla vetta del mondo" non ci credevo e ho risposto "ma va valaaa!" ...invece é tutto vero e non ci credo ancora! Grazie a Reto Tiri per il bel commento, e soprattutto grazie a quelle persone che hanno votato la foto, facendo si che il giudice la selezionasse tra le migliori ed infine come "la migliore", in particolare a Giovanni Giarletta. A lui dedico la foto con tutto il cuore.»

Il riferimento è al membro del Soccorso Alpino scomparso all'inizio di quest'anno a causa del distaccamento di una lastra di ghiaccio avvenuto proprio sulla Grignetta. Per lui, immaginiamo, anche un modo di chiudere un simbolico cerchio.