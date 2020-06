Giovane toro cade in un canalone al Cainallo: lo salvano varie squadre di pompieri

Intorno alle due del pomeriggio di venerdì 12 giugno i Vigili del Fuoco di Lecco, unitamente ai Volontari del Distaccamento di Bellano, sono intervenuti in località Cainallo per salvare un toro. Le squadre si sono portate nel comune di Esino Lario con una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e in collaborazione con l’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Varese per il recupero di un animale caduto in un dirupo.

L'intervento, si apprende, è stato particolarmente impegnativo per la zona impervia dell’incidente, visto che l’animale era finito in un profondo canalone. L'intervento è durato circa tre ore ed è terminato con il salvataggio incolume dell’animale.