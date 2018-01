La torre dell'ex tribunale sarà pronta tra 3 mesi: dubbi su chi la occuperà

I lavori alla torre dell'ex tribunale sono cominciati nell'ormai lontano 2005 e, finalmente, verranno completati nel giro di tre mesi. A darne notizia, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco Corrado Valsecchi. Resta però ancora da capire chi occuperà lo stabile, se la Prefettura, i vigili del fuoco o anche l'Ats. "Abbiamo chiesto a diversi enti e istituzioni se fossero interessati a utilizzare la struttura provvisoriamente - ha detto l'assessore Valsecchi - ma, per il momento, non abbiamo ricevuto risposta. Se non ne riceveremo abbiamo deciso che una parte del Comune di Lecco andrà a occuparla, almeno fino a quando non completeremo il progetto per l'acquisizione dello stabile di via d'Oggiono", come riportato da LeccoOnline.

"Vorremmo che ci sia il presidio vivo delle istituzioni – ha aggiunto poi Valsecchi – abbiamo inviato richieste a più enti per rintracciare eventuali interessamenti”. L'intero progetto prevede la riqualificazione della vecchia sede del tribunale, il secondo lotto dopo piazza Affari, riconsegnata alla città dopo un lungo cantiere lo scorso giugno 2016 trasformata in un parcheggio. All'appello manca ancora il terzo lotto, quello di Palazzo Cereghini; per completare i lavori (per un totale di 7 milioni), il Comune di Lecco ha ottenuto un finanziamento di 4 milione dal Cipe. I restanti 3 dovrebbero arrivare dalla vendita dell'edificio di via Roma che, però, al momento resta invenduto.

"Se non riusciremo a trovare un acquirente - ha concluso Valsecchi - chiederemo direttamente al Fondo del Demanio di comprarlo".