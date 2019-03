Incidente e "rientro": altra domenica di traffico intenso sulla SS36

Che questa domenica sarebbe stata una domenica complicata per il traffico sulle strade non era certo un mistero. Era stato annunciato per via del cantiere lasciato da Anas sulla SS36 a Civate - causa lavori di riparazione di un giunto di dilatazione che hanno richiesto il parziale restringimento della carreggiata Sud a una corsia - oltre che per il presumibile approdo di turisti nel nostro territorio in un'altra bella giornata primaverile.

La serata sarà dunque complicata. Il traffico ha già cominciato a rallentare nel primo pomeriggio. Un incidente infatti si è verificato nel pomeriggio sulla SS36, intorno alle 15, in direzione Sud, poco dopo Lierna, in corrispondenza del km 60 dell'arteria stradale.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo, le cui condizioni non sarebbero gravi. I volontari intervenuti per soccorrerlo, Croce rossa di Colico con autoinfermieristica, lo hanno infatti giudicato in codice verde. Sul posto anche la Polizia stradale.

Ore 16 - Rallentamenti sono attualmente segnalati sull'altolago in direzione Sud, nell'attraversamento di Lecco e nel Monte Barro. Una situazione al momento migliore rispetto a quella, decisamente negativa, verificatasi una settimana fa.

Traffico intenso in serata

Ore 18.45 - Il traffico, come confermato dalla Polizia Stradale, è intenso sulla SS36 sul lago, avvicinandosi a Lecco; all'interno dell'attraversamento e in uscita da Lecco, dove si stanno formando code a tratti anche nel Monte Barro. Si raccomanda la massima prudenza.

Ore 20.15 - Il traffico è in netto miglioramento sulla SS36 lungo tutto il lago e in ingresso a Lecco. Code nel tunnel da Pescate fino all'uscita del tunnel del Monte Barro.