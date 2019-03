Incidente sulla SS36: traffico segnalato in rallentamento

Che questa domenica sarebbe stata una domenica complicata per il traffico sulle strade non era certo un mistero. Era stato annunciato per via del cantiere lasciato da Anas sulla SS36 a Civate - causa lavori di riparazione di un giunto di dilatazione che hanno richiesto il parziale restringimento della carreggiata Sud a una corsia - oltre che per il presumibile approdo di turisti nel nostro territorio in un'altra bella giornata primaverile.

La serata sarà dunque complicata. Il traffico ha già cominciato a rallentare. Un incidente infatti si è verificato nel pomeriggio sulla SS36, intorno alle 15, in direzione Sud, poco dopo Lierna, in corrispondenza del km 60 dell'arteria stradale.

Dalle prime informazioni raccolte nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo, le cui condizioni non sarebbero gravi. I volontari intervenuti per soccorrerlo, Croce rossa di Colico con autoinfermieristica, lo hanno infatti giudicato in codice verde. Sul posto anche la Polizia stradale cui spetta il compito di far scorrere il traffico.

Rallentamenti sono attualmente segnalati sul lago, nel tratto di Lierna e tra Mandello e Abbadia, in uscita da Lecco e nella galleria del Monte Barro.