Tragedia a Nesso: muore sub di 47 anni, grave il compagno di immersione

Tragedia a Nesso, sull'altro ramo del Lago. Nella mattinata di oggi un sub di 47 anni ha perso la vita durante un'immersione, mentre un amico che si trovava in acqua con lui è in gravi condizioni.

Secondo quanto appreso, i due stavano facendo un'immersione quando, per cause ora al vaglio dei Carabinieri di Como, si sarebbero trovati in difficoltà. I coetanei sono riusciti comunque ad arrivare a riva da soli e ad allertare i soccorsi.

Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118 dal Sant'Anna di Como, ma il 47enne è deceduto pochi minuti più tardi, probabilmente a causa del malore accusato in acqua. Il compagno di immersione è stato condotto al Niguarda di Milano per essere trattato nella camera iperbarica. Le sue condizioni sono gravi.