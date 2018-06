Tragedia a Valmadrera: 67enne ritrovato morto nel bosco

Tragedia a Valmadrera. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 67 anni è stato ritrovato senza vita lungo un sentiero poco più in alto del centro abitato.

Si tratta del sentiero "Delle Vasche" che si snoda lungo il torrente Inferno. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 15, con l'invio sul posto di una squadra della XIX Delegazione del Soccorso alpino. Allertati anche i Caranieri del Comando di Lecco e i Vigili del fuoco.

L'uomo, però, all'arrivo dei soccorritori era già deceduto, non è chiaro da quanto né per quale causa. Non si esclude che possa essere scivolato a valle da un sentiero soprastante, o - più probabilmente - possa essere stato vittima di un malore.