Tragedia di Natale a Bergamo: calolziese investita e uccisa

Notte di Natale tragica per Calolzio: Elena Corti Amarilli, di soli 22 anni, è stata infatti travolta e uccisa da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta e stava facendo ritorno nella sua abitazione a Bergamo.

La giovane si trovava a Bergamo Alta, in via Tre Armi, e stava raggiungendo i genitori in via Moroni quando è stata investita dalla Citroen di un 41enne. La giovane sarebbe morta sul colpo: inutili i tentativi di rianimazione condotti dal personale di soccorso inviato sul posto.