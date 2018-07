Tragico incidente in galleria: Asia, studentessa, muore a soli 16 anni

Un'altra tragedia si è verificata sulle strade della provincia di Sondrio, che ha spezzato un'altra giovane vita, quella della 16enne Asia Martina Cometti, studentessa tiranese, vittima nel pomeriggio di martedì di un terribile incidente stradale. Poco dopo le ore 15.30 l'autovettura su cui viaggiava insieme a C.C, 19enne di Tovo Sant'Agata, si è ribaltata e si è scontrata frontalmente con un tir che viaggiava in direzione opposta all'interno della galleria "Bolladore", sulla Strada Statale 38.

Asia è morta sul colpo, nonostante i soccorsi inviati sul posto mediante tre ambulanze e un elicottero; al loro arrivo hanno dovuto constatare il decesso della giovane studentessa. Sul luogo del sinistro, oltre al personale di soccorso e ai Vigili del Fuoco di Valdisotto e Grosio, si sono portati anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile della compagnia di Tirano, unitamente ai militari in servizio presso la Stazione di Sondalo. La 19enne guidatrice non sarebbe, invece, in pericolo di vita.