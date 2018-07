Trancia cavo e teme di rimanere folgorato: uomo bloccato sul trattore

Interventi a raffica per i Vigili del fuoco del Comando di Lecco in questo giovedì pomeriggio. In questi minuti i pompieri sono impegnati a Paderno d'Adda, in Strada delle Brigole, dove a causa di un incidente un uomo a bordo di un trattore ha tranciato un cavo in prossimità dei binari della ferrovia, forse dell'alta tensione.

Ignorando la tipologia del cavo in questione, l'uomo si sarebbe rifiutato di scendere dal mezzo, temendo di rimanere folgorato. Per questo l'intervento dei Vigili del fuoco che stanno cercando di valutare i danni provocati dal guasto e recuperare l'uomo in tutta sicurezza.

Al momento, non è dato sapere per effetto di questo incidente, il sito di Trenord segnala forti ritardi sulla linea ferroviaria corrispondente, la Bergamo-Carnate-Milano.