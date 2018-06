Si traveste da... lago e gira per il centro città: lo scatto diventa virale

Da qualche sera gira per il centro di Lecco travestito... da lago. Un'idea originale, che fa a cazzotti con il caldo afoso di quest'inizio d'estate in città: evidentemente non abbastanza per far accantonare un'originale idea a un giovane uomo, visto e fotografato nella sua tuta "total blue", su cui ha affisso i cartelli recanti i nomi di Lecco, Como e Bellagio, le tre punte più conosciute e frequentate del nostro lago. Ai suoi piedi una piccola scatola per le offerte e un altro cartello, con scritto, in inglese, "Grazie per le vostre risate :)".

Di certo ha colpito un po' tutti per la sua inventiva: lo scatto, realizzato giovedì sera e postato su Facebook da un utente, è diventato immediatamente virale, facendo, in men che non si dica, il giro di bacheche private e gruppi. Un battage mediatico in cui, per una volta tanto, non si sono registrati commenti negativi: «Mitico!», «Sei un genio», «Ma non ha caldo?», «Le indicazioni sono chiarissime», «Ma dietro c'è Bellano?» sono alcuni, tra i centinaia, dei post lasciati dagli utenti sotto la fotografia.