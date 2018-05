Treno guasto in una galleria di Olgiate: circolazione ferroviaria in tilt

Alle 20.30 di mercoledì 30 è scattato il caos su tre direttrici di Trenord. I viaggiatori della Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, della Bergamo-Carnate-Milano e della Lecco-Carnate-Milano sono fermi per via di un guasto occorso al convoglio 2574 (Milano Centrale 18.43), bloccatosi all'interno di una galleria nei pressi della stazione di Olgiate; non solo: a Cernusco Lombardone una giovane donna di 26 anni è stata soccorsa della Croce Bianca di Merate mentre si trovava in stazione, ma non è stata trasportata in ospedale. Svariate persone sono scese dai convogli per raggiungere a piedi la stazione più vicina: nel video in apertura sono raffigurati i viaggiatori del Milano-Lecco delle 18.52, scesi dal mezzo fermo per spostarsi autonomamente verso la stazione di Cernusco Lombardone-Merate: i viaggiatori sono stati "liberati" da un loro compagno di sventura, che, spazientito dall'ora abbondante di attesa, ha tirato la leva di ermergenza e ha aperto le porte d'emergenza. Il convoglio è poi retrocesso sino alla stazione di Carnate-Usmate per poi ripartire, con estremo stupore dei viaggiatori rimasti appiedati.

Caos treni: la situazione

Trenord ha emesso un bollettino per tutte e tre le direttrici: possibili ritardi fino a 45 minuti, cancellazioni e variazioni a causa di un guasto ad un treno fermo in linea, nei pressi della stazione di Olgiate, che ha rallentato la circolazione dei treni lungo l'intera tratta. Il personale in servizio sta provvedendo alle operazioni di recupero del treno per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione. Il treno 10879 ha agganciato il treno 2574, e arriverà nella stazione di Calolziocorte.

Cancellati il treno 5296 (Lecco 20:15 - Sondrio 22:10), il treno 10889 (Lecco 22:07 - Milano Centrale 23:08), il treno 10882 (Milano Porta Garibaldi 20:52 - Lecco 21:53), il treno 10887 (Lecco 21:37 - Milano Porta Garibaldi 22:38), il treno 10884 (Milano Porta Garibaldi 21:22 - Lecco 22:23), il treno 10885 (Lecco 21:07 - Milano Porta Garibaldi 22:08), mentre il treno 10874 (Milano Porta Garibaldi 18:52 - Lecco 19:53), raffigurato nel filmato in apertura, ha effettuato una manovra di retrocessione dalla stazione di Carnate-Usmate, il treno 2576 (Milano Centrale 19:20 - Tirano 21:52) è ripartito dalla stazione di Carnate-Usmate con 37 minuti di ritardo e il treno 2578 (Milano Centrale 20:20 - Sondrio 22:21) è partito con 51 minuti di ritardo.

Questo il video postato da Antonio Gilardi, ex vicesindaco di Olginate, sulla sua pagina Facebook mentre si trovava sul convoglio guasto.