Guasto al treno: ritardi fino a 30 minuti sulla Lecco-Tirano

Un ordinario lunedì di disagi sulle ferrovie lombarde. L'ennesimo guasto - verificatosi alla partenza - ha costretto a un'odissea i viaggiatori del treno 5264 di Trenord in partenza da Lecco alle 10.15 e diretto a Sondrio.

Il ritardo accumulato è di 33 minuti a causa della manutenzione straordinaria richiesta dal problema avuto dal convoglio.

In mattinata disagi sono stati patiti anche dai pendolari delle tratte Bergamo-Carnate-Milano e Lecco-Carnate-Milano. Il treno 10830 in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 7.52 ha accumulato 13 minuti di ritardo per le ripercussioni di ritardi di altri treni.

Un guasto si è invece registrato sul treno 25247 in partenza da Chiasso alle 12.43 e diretto a Rho, che oggi partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 13:53 a causa dell'intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.