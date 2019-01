Guasto alle porte del treno, ritardi su tutte le linee

Ennesima mattinata di disagi per i pendolari di Trenord, a causa di un guasto "non risolvibile" avvenuto su un convoglio. Il malfunzionamento ha interessato il sistema di chiusura delle porte del treno 10835 programmato alle 8.37 da Lecco per Milano Porta Garibaldi, che oggi non è stato effettuato come comunicato dalla stessa Trenord. Anche il 10828 da Milano è stato soppresso.

I treni della linea Lecco-Carnate-Milano hanno accumulato fino a 15 minuti di ritardo, ma il guasto ha avuto ripercussioni a cascata su tutte le nostre direttrici. Sulla Milano-Tirano ha causato ritardi ai treni del mattino: il 5252 partito da Sondrio alle 6.51 e diretto a Lecco viaggia con 16 minuti di ritardo, mentre il 2550 è rimasto fermo nella stazione di Arcore e ha accumulato 20 minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

Per via degli incroci, disagi si sono manifestati anche sulle altre linee: il 5203 da Como San Giovanni delle 7.43 per lecco ha accumulato un quarto d'ora, mentre i disagi più marcati si sono verificati sulla Lecco-Carnate-Milano.